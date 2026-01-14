Maradona e il riscaldamento diventato leggenda | quando il Pibe de Oro lasciò tutti senza parole

Il riscaldamento di Diego Armando Maradona del 19 aprile 1989 è entrato nella storia del calcio. In quella semifinale di Coppa Uefa tra Napoli e Bayern Monaco, il suo modo di prepararsi alla partita ha catturato l'attenzione di tutti, lasciando un ricordo indelebile. Un gesto semplice, ma simbolo della passione e del carisma di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Può un riscaldamento pre-partita diventare leggendario? Sì, se parliamo di Diego Armando Maradona. È il 19 aprile del 1989, semifinale di ritorno di Coppa Uefa: Napoli e Bayern Monaco sono pronte a scendere in campo per giocarsi la finale, dopo il 2-0 dell'andata. Ma quella partita, che gli azzurri pareggeranno 2-2, sta per diventare iconica per un altro motivo. Il Pibe de Oro rubò la scena a tutti ancora prima che la partita cominci, lasciando i calciatori tedeschi e gli oltre 70mila spettatori dell'Olympiastadion di Monaco di Baviera senza parole. Durante la fase di riscaldamento gli altoparlanti dello stadio iniziarono a suonare "Life is Life" la storica hit anni '80 del gruppo austriaco Opus.

