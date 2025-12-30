Le sorelle e l'avvocato di Maradona a processo per frode nella gestione del marchio del Pibe de Oro

La Corte d’appello argentina ha confermato l’incriminazione di Rita e Claudia Maradona, sorelle e rappresentanti legali di Diego Maradona, per frode nella gestione del marchio del celebre calciatore. La vicenda riguarda questioni legate alla tutela e all’utilizzo del patrimonio di uno degli sportivi più iconici al mondo. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario che evidenzia l’importanza della corretta gestione dei diritti di immagine di figure pubbliche di rilievo.

La Corte d’appello argentina ha ribadito l’incriminazione di Rita e Claudia Maradona per frode nella gestione del marchio del Pibe de Oro. Confermate anche le accuse all’avvocato Matías Morla e il sequestro preventivo da 2 miliardi di pesos. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: I figli di Maradona siglano accordo con Electa Global per il marchio del Pibe de Oro (Ansa)

Leggi anche: Nasce il marchio Maradona: gli eredi del Pibe de Oro firmano l’accordo con Electa Global

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maradona, le sorelle Rita Mabel e Claudia Norma accusate di frode commerciale: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro - Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle dell'ex calciatore Diego Armando Maradona, sono state processate e i loro beni posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione della marca ... leggo.it

Due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale: beni sequestrati per oltre 1 milione di euro - Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, due sorelle del leggendario campione argentino sono accusate di frode commerciale, insieme a Morla, legale di Diego. fanpage.it

Argentina, due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale - Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle dell'ex calciatore Diego Armando Maradona, sono state processate e i loro beni posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione della marca ... ansa.it

La Juventus non dimentica Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni. Contro il Pisa, infatti, la formazione di Luciano Spalletti giocherà con il lutto al braccio. - facebook.com facebook

Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato testimone di cultura x.com