Armarsi con cinque ciottoli | al Teatro Delle Arti di Salerno la presentazione del libro di don Roberto Faccenda

Giovedì 8 gennaio alle ore 18:00, al Teatro Delle Arti di Salerno, si terrà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, A(r)marsi con cinque ciottoli. Un’occasione per approfondire temi di spiritualità e cultura, in un contesto che invita alla riflessione sulle sfide contemporanee. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto e dialogo sui valori e le prospettive attuali.

