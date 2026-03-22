Manuel Tranninger vince il SuperG delle Finali di Coppa Europa Gli azzurri nelle retrovie

Manuel Tranninger ha vinto il SuperG delle Finali di Coppa Europa a Saalbach. Gli atleti italiani si sono piazzati in posizioni di rincalzo e non sono riusciti a entrare tra i primi. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con Tranninger che ha dominato la manche. Gli azzurri hanno concluso la prova in retroguardia, lontani dai vertici della classifica.

L’Italia non riesce a recitare un ruolo da protagonista nel SuperG maschile delle finali di Coppa Europa, gara disputata a Saalbach. Manuel Tranninger si aggiudica con merito il successo finale mentre gli azzurri terminano nelle retrovie e devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo. L’austriaco, sceso con il pettorale numero tre, chiude la sua performance con il tempo di 1’16”69 e stabilisce il miglior tempo davanti allo svizzero Lenz Haechler, staccato di 37 centesimi rispetto al vincitore. Conquista la terza posizione, il francese Adrien Fresquet che accusa un ritardo di +0.47. Si ferma ai piedi del podio il norvegese Tollef Haugen che chiude quarto con +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manuel Tranninger vince il SuperG delle Finali di Coppa Europa. Gli azzurri nelle retrovie Articoli correlati Sci alpino, Lenz Haechler vince il superG di Oppdal di Coppa Europa. Lontani gli italianiLenz Haechler ha vinto il superG di Oppdal (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Sci alpino Stefanie Grob vince la discesa delle Finali di Coppa Europa. Tutte fuori dalla top10 le azzurreStefanie Grob si è aggiudicata la discesa femminile valevole per le Finali di Coppa Europa 2026.