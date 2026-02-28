Sci alpino Lenz Haechler vince il superG di Oppdal di Coppa Europa Lontani gli italiani

Lenz Haechler si è aggiudicato il superG di Oppdal, in Norvegia, valido per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. La gara si è svolta senza la partecipazione degli italiani, che sono rimasti lontani dai primi posti. La competizione ha visto la vittoria dello svizzero, mentre gli atleti italiani non sono riusciti a entrare nella classifica delle prime posizioni.

Lenz Haechler ha vinto il superG di Oppdal (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Sulla pista scandinava l'elvetico ha centrato il successo con il tempo di 1:04.93 con appena 8 centesimi di vantaggio sul francese Pablo Banfi, mentre completa il podio un altro svizzero, Delio Kunz, che chiude a 53 centesimi dalla vetta, dopo essere sceso con il pettorale numero 26. Quarta posizione per un altro transalpino, Adrien Fresquet, che si ferma a 10 centesimi dal podio ed a 63 dalla vetta, mentre in quinta posizione troviamo il padrone di casa Vetle Fjellstad Foss a 81 centesimi. Sesta posizione per un altro elvetico, Philipp Kaelin a 85 centesimi, quindi settimo l'austriaco Manuel Traninger a 92.