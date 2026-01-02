Gentili anche in auto | Serve più rispetto per pedoni e ciclisti

Modena ha recentemente celebrato la seconda Marcia per la Pace, un momento di incontro tra cittadini, associazioni e volontari per promuovere i valori di non violenza e solidarietà. In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza stradale, è importante riflettere su comportamenti rispettosi anche in auto, pedoni e ciclisti meritano attenzione e rispetto per una convivenza più sicura e civile.

Inaugurare il 2026 con un messaggio di pace: Modena ha celebrato la seconda Marcia per la Pace, con cittadini, associazioni e volontari uniti nel promuovere non violenza e solidarietà. Pace non solo contro i conflitti, ma anche piccoli gesti quotidiani: "Non possiamo restare indifferenti a ciò che accade nel mondo – spiega Eugenio Santi – essere qui oggi significa dare un segnale di non violenza e pace. La non violenza riguarda anche i rapporti quotidiani: se diamo un segnale diverso, forse possiamo davvero cambiare questa società. È importante essere disarmati, anche nei rapporti interpersonali".

