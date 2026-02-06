Questa mattina, a Tampa, un gruppo di volontari ha trovato ventuno cuccioli di cane abbandonati in una scatola di cartone. L’intero rifugio è rimasto senza parole di fronte a quel ritrovamento shock. I cuccioli sono stati subito portati in salvo, ma la scena ha lasciato tutti profondamente scossi.

Un inaspettato evento ha colto di sorpresa il Mercy Full Project, organizzazione non profit di Tampa (Florida) dedicata al salvataggio e all’adozione di animali. Una donna ha contattato l’associazione, raccontando un episodio che l’ha colta di sorpresa: la sua vicina le aveva affidato temporaneamente due cani per poi scomparire. Le due cagne, entrambe gravide, hanno successivamente partorito, lasciando la donna in difficoltà nella gestione delle madri e della numerosa cucciolata. Pochi giorni dopo, è arrivata al rifugio con le due cagnoline e i loro 21 cuccioli. “Lo choc non basta nemmeno per descrivere l’emozione – ha detto a The Dodo Heydi Acuna, fondatrice e direttrice del Mercy Full Project – Nel momento in cui ci siamo resi conto che erano arrivate due mamme con 21 cuccioli in tutto, l’intero rifugio è piombato nel silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che choc indescrivibile. L’intero rifugio è piombato nel silenzio”: ventuno cuccioli di cane abbandonati in una scatola di cartone

Approfondimenti su Mercy Full Project

Cinque teneri cuccioli di cane, abbandonati in un magazzino sporco e trascurato, hanno rischiato di perdere la vita tra immondizia e condizioni igieniche precarie.

