Incendio in un condominio a Calolziocorte | cinque intossicati tra cui tre bambini

Un incendio si è sviluppato in un condominio di tre piani a Calolziocorte, coinvolgendo un appartamento al secondo piano. Durante l’incendio, cinque persone sono state intossicate, tra cui tre bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e soccorrere i residenti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

Calolziocorte (Lecco), 9 marzo 2026 – Prima il botto, poi il fuoco e il fumo. Un incendio è divampato nell'appartamento al secondo piano di un condominio di tre piani a Calolziocorte. Cinque persone sono rimaste intossicate, tra cui tre bambini. Sono state salvate dai vigili del fuoco. L'incendio. Il rogo è divampato in mattinata, nella zona della piazza del mercato, a ridosso della statale Lecco – Bergamo. Imponente lo spiegamento di soccorritori: in posto si sono precipitato i vigili del fuoco di cinque strade con altrettanti mezzi di soccorso, tra cui un'autoscala. Con loro anche i sanitari di Areu. Nell'abitazione dove sono divampate le fiamme c'era una famiglia di cinque componenti: mamma, papà e tre figli piccoli.