Un ente montano ha ricevuto una decisione del Tar che ha confermato la validità della sfiducia costruttiva nei confronti di Stefano Diglio, designato come presidente della Comunità del Taburno. La pronuncia giudiziaria ha riconosciuto la legittimità dell’atto amministrativo, aprendo la strada a un intervento del Consiglio volto a ristabilire le regole democratiche all’interno dell’ente.

Tempo di lettura: 2 minuti “La sfiducia costruttiva con cui Stefano Diglio è stato designato quale presidente della Comunità del Taburno è atto pienamente legittimo sotto il profilo amministrativo. La via giudiziaria con la quale qualcuno aveva tentato di sovvertire il dato politico si è rivelata inefficace, poichè la Sezione del Tar ha giudicato, con la sentenza pubblicata stamane, l’infondatezza del ricorso per l’annullamento del decreto con cui il prefetto di Benevento aveva nominato il commissario ad acta per la convocazione del Consiglio generale con all’ordine del giorno la discussione della nostra mozione di sfiducia costruttiva.. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - NdC: “Ente montano, Tar ci ha dato ragione in toto: ora il Consiglio per ristabilire le regole democratiche”

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