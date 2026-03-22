Makinwa | Malesani faceva ridere Delneri non lo capivo con Lotito pagavo il medico E non mi tutelava

Un ex attaccante ha raccontato alcune esperienze legate alla sua carriera, menzionando situazioni con vari allenatori e dirigenti. Ha ricordato come Malesani fosse considerato divertente, mentre con Delneri non riusciva a comprendere certi comportamenti, e ha parlato di pagamenti al medico con Lotito che non gli offrivano protezione. Ha inoltre riferito di un litigio tra Trapattoni e lo Stoccarda e di essere stato fischiato all’Olimpico.

La seconda vita di Stephen Ayodele Makinwa è stata un’altra capriola: tipo quelle che faceva per esultare dopo un gol. Non più giocatore, ma procuratore, con la valigia: come un salto all’indietro di 15 anni. Ayo ("Ma alla Lazio ero Maki") a 17 anni arrivò dalla Nigeria in cerca di un sogno, a 32 ha iniziato a lavorare come agente per regalarlo ai ragazzini che nel suo Paese credono allo stesso domani. "Ho il patentino Uefa B, ma allenare non fa per me. Mi vedevo ingegnere informatico, oggi sono solo un ottimo cliente per Media World.". Makinwa vive a Roma: ha sposato Funke, fidanzata storica, e ha due figli. Era troppo presto quando nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Makinwa: "Malesani faceva ridere, Delneri non lo capivo, con Lotito pagavo il medico. E non mi tutelava" Articoli correlati Leggi anche: Il Cavaliere dello spazio: "Mio padre mi vedeva medico. La svolta con lo Shuttle Atlantis" Leggi anche: Sarri è stanco di lottare con Lotito, ma non si dimette. Lotito non lo caccia per i 12 milioni di stipendio residui Una selezione di notizie su Makinwa Malesani faceva ridere Delneri... Discussioni sull' argomento Simeone è pronto per il rush finale, anche al fantacalcio: due gol nelle ultime tre partite; Inter-Atalanta, chi si rialza? L'analisi degli esperti; Mondiali juniores: l'azzurra Trocker fa il bis, dopo il gigante vince anche lo slalom.