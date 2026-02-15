di Francesco Ingardia Cavaliere, presidente, ingegnere. Che titolo gradisce? "Ho sempre preferito il terzo, anche se formalmente il titolo di Cavaliere è passato avanti a tutti gli altri". Dalla cornetta parte una risata calda di un uomo che è un concentrato di tante cose. Gabriele Clementi è in viaggio verso sud, direzione Castellammare a "trovare i soci della Lasit", macinando chilometri in autostrada sotto l’acquazzone di turno con lo stesso entusiasmo di 40 anni fa. Padre di famiglia, padre ‘d’impresa’ alla Olivetti, il fondatore di El.En. Spa - colosso quotato a Piazza Affari dal 2000, fatturato da capogiro (566 milioni nel 2024) - trainata da 1500 dipendenti, azienda leader nei dispositivi laser in campo medicale ed industriale - dice sì, senza alcun indugio, al tuffo nel passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cavaliere dello spazio: "Mio padre mi vedeva medico. La svolta con lo Shuttle Atlantis"

Martina Miliddi si apre e parla del dolore per la morte del papà, un dolore che non le dà pace.

Valentino Rossi ha commentato la difficile relazione con suo padre Graziano, affermando che è stato «plagiato dalla compagna».

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.