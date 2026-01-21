Il rapporto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito è caratterizzato da tensioni protratte, senza tuttavia portare alle dimissioni del tecnico. Nonostante le difficoltà, Lotito non ha scelto di escluderlo, anche a causa dei 12 milioni di stipendi residui. Il Messaggero approfondisce oggi la complessa dinamica tra i due protagonisti e il contesto della Lazio.

Il Messaggero analizza oggi la guerra in atto tra il presidente della Lazio, Lotito, e il suo allenatore, Maurizio Sarri. “Mau ha ormai perso la speranza di cambiare il presidente e ingoia il ruolo di «dipendente» al suo comando” Siamo alla resa di Sarri. “ Pubblicamente il Comandante alza le mani, rinuncia al duello, è stanco. Ha capito che non doveva tornare, ma non si sente responsabile di quanto sta accadendo e vuole inchiodare la dirigenza con le spalle al muro. Ha allenato sei mesi una squadra che nulla c’entrava col suo credo, e ora il club la sta pure smantellando in mezzo al campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri è stanco di lottare con Lotito, ma non si dimette. Lotito non lo caccia per i 12 milioni di stipendio residui

"Non lo conosco": Sarri sorpreso da un acquisto, Lotito lo gelaLazio e Fiorentina hanno concluso il match con un pareggio 2-2, lasciando insoddisfatta la società biancoceleste.

Sarri in TV dopo Lazio-Napoli si toglie un sassolino dalla scarpa: ce l’ha con Lotito e FabianiDopo la sconfitta contro il Napoli, Maurizio Sarri interviene in TV per commentare la cessione di Castellanos e il mercato della Lazio.

