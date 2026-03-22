A Napoli si svolge il festival Magnaveg, dedicato al cibo e al gusto sostenibile. L’evento si tiene durante un fine settimana e coinvolge produttori locali, chef e appassionati di alimentazione consapevole. Durante la manifestazione vengono proposte degustazioni, workshop e incontri, offrendo un panorama vario di proposte legate al mondo del cibo sostenibile. L’evento si svolge in diverse location della città.

"> Magnaveg: L’Innovativo Festival del Cibo a Napoli. Dal 18 al 19 aprile 2026, Napoli accoglierà Magnaveg, un festival del cibo concepito per unire il gusto, la cultura e la sostenibilità ambientale. Questo evento si svolgerà nelle ispiratrici cornici di Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli, un centro di innovazione e comunità nel cuore della città. Magnaveg rappresenta un’opportunità unica per scoprire come il cibo possa diventare strumento di divulgazione e integrazione sociale. Per due giorni, i Quartieri Spagnoli si trasformeranno in un palcoscenico di talk, laboratori interattivi, espressioni artistiche, incontri stimolanti e proposte gastronomiche a base vegetale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Magnaveg: il festival di cibo e gusto sostenibile a Napoli in un weekend imperdibile.

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