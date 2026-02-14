14 febbraio Madonna di Diu | l’apparizione di cui anche i musulmani sono testimoni

Il 14 febbraio, a Madonna di Diu, si è verificata un’apparizione che anche i musulmani hanno visto con i propri occhi. In quell’occasione, durante l’attacco dell’esercito musulmano alla fortezza portoghese sull’isola di Diu, alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito a un evento straordinario. La fortezza, che rappresentava un importante baluardo portoghese, si trovava sotto assedio da parte delle truppe musulmane nel XVI secolo in India.

India, XVI secolo. L’armata musulmana attacca in forze la fortezza portoghese che protegge l’isola di Du. All’improvviso appare la Madonna e rovescia le sorti di uno scontro che appariva già segnato a sfavore dei cristiani. Nel 1535 i portoghesi costruirono in India la Fortaleza de Diu (detta anche Fortaleza de São Tomé) ovvero la «fortezza di Diu». Si trattava di una fortificazione sulla costa occidentale )indiana, innalzata come parte delle fortificazioni difensive nell’India portoghese sulla punta orientale dell’isola di Diu. La costruzione della fortezza rientrava nell’alleanza difensiva stipulata con Bahadur Shah, sultano del Gujarat. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 14 febbraio, Madonna di Diu: l’apparizione di cui anche i musulmani sono testimoni 18 dicembre: la Madonna a appare a molti testimoni, anche di altre religioni Il 18 dicembre, nei cieli di Mulevala, si manifestò un’apparizione della Madonna che toccò molti testimoni, anche di altre fedi. 25 dicembre: l’apparizione della Madonna di Kevelaer e i miracoli Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Carnevale negli Oratori della diocesi: tutte le feste; Giornata del Malato: le celebrazioni dell'11 febbraio; La festa della Madonna della Fiducia 2026; Giustizia e Pace in Terra Santa: il 14 febbraio l’incontro del cardinale Pizzaballa ad Arezzo. Madonna di Lourdes e Giornata del Malato: il programma delle celebrazioni nelle parrocchie imperiesi per l’11 e il 14 febbraioLe celebrazioni nella Basilica di San Giovanni, nella Concattedrale di San Maurizio, nell'ex Convento dei Cappuccini e presso la Parrocchia della Sacra Famiglia ... imperiapost.it Santuario della Madonna della Colombina a Copiano, i ladri di rame devastano il tetto. Il parroco: «A richio affreschi preziosi per un magro bottino»Il santuario, che si trova tra le province di Pavia e di Lodi, attira numerosi fedeli. Nella notte il furto che ha creato danni alla copertura. L'appello del don per mettere al sicuro la chiesa ... milano.corriere.it La Farmacia Madonna della Stella sarà aperta Sabato 14 FEBBRAIO dalle ore 8,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle 20 Farmacia Madonna della Stella Via S. Maria della Stella n76 Adelfia #pelle #bionike #cosmeceutical #cosmeceuticalski facebook «La Madonna, la Madonna! Andiamo in paradiso... Con i pastorelli, con i pastorelli»... Poco dopo che le fu letta la benedizione apostolica di Papa Giovanni Paolo II, alle ore 17h30 del 13 febbraio 2004, morì Suor Lucia, Pastorella e Veggente di Fatima. x.com