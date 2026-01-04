Oggi Ascoli ospita una tappa della Fiamma Olimpica nelle Marche, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La cerimonia si svolge sotto la pioggia, attirando numerosi partecipanti e spettatori. Questo evento rappresenta un momento importante nel percorso verso i Giochi Olimpici, coinvolgendo la comunità locale e sottolineando il valore simbolico della manifestazione.

Ascoli Piceno, 4 gennaio 2026 - È cominciato sotto la pioggia il percorso della Fiamma Olimpica nelle Marche. Il viaggio verso Milano-Cortina 2026 ha infatti fatto tappa ad Ascoli Piceno dove, nonostante il maltempo, in tanti hanno assistito alla staffetta dei vari teodofori. Ad aspettarli in piazza del Popolo c'erano il sindaco Marco Fioravanti, l'assessore allo sport Nico Stallone e varie autorità. Il percorso continua nelle altre tappe marchigiane: in mattinata San Benedetto del Tronto, quindi Fermo, Civitanova e grande festa ad Ancona. Sono ben 12 i Comuni che vengono attraversati dal lungo viaggio della fiamma fino a Milano, in vista della cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, che si terrà allo Stadio San Siro il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamma Olimpica oggi nelle Marche, tappa ad Ascoli: in tanti nonostante il maltempo

