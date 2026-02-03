Bonificata e confiscata una discarica illegale scoperta a Neviano | all' interno c' erano 75 auto e 18 macchine agricole

I Carabinieri Forestali di Langhirano hanno bonificato e confiscato una discarica illegale scoperta a Neviano. Dentro erano state abbandonate 75 auto e 18 macchine agricole. La scoperta risale al 2020, ma solo dopo un’indagine lunga e complessa sono stati individuati e condannati i responsabili. Ora il terreno è stato ripulito e messo sotto sequestro.

Al termine di un’articolata attività di indagine dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Langhirano, i cui risultati hanno portato alla condanna in via definitiva dei responsabili, si sono concluse la bonifica e la confisca dei terreni sui quali era stata scoperta, nel 2020, una vasta area.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Neviano Discarica Via Conte Federico, bonificata la discarica davanti all'elementare Corrao: "Ora via alla riqualificazione" Oggi è stato completato l’intervento di bonifica della discarica abusiva in via Conte Federico, davanti alla scuola elementare Corrao. La Polizia sequestra due auto, all’interno c’erano attrezzi da scasso La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato due auto di grossa cilindrata, successivamente accertate come provento di furto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Neviano Discarica Argomenti discussi: Cisgiordania, terra e resistenza. Settantacinque auto e diciotto macchine agricole in una discarica illegale a Neviano: bonificata e sequestrata l'areaLe indagini dei carabinieri di Langhirano hanno portato ad una condanna in via definitiva dei responsabili di una vasta area destinata a discarica non autorizzata scoperta nel 2020 a Neviano. I terren ... gazzettadiparma.it Oggi in consiglio comunale. Tra gli ordini del giorno anche la mia interrogazione riguardo lo stato della bonifica nell’area ex Sofer. A che punto è Nella parte bonificata che materiali sono stato rinvenuti Seguitelo on line oppure venite in aula consiliare a Toi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.