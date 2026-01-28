Migliori università d'Europa 2026 la Federico II di Napoli fuori dalla top 100 | è solo 153esima

La Federico II di Napoli si piazza solo al 153° posto nella classifica delle migliori università d’Europa 2026, secondo i risultati della QS World University Rankings. La graduatoria, che valuta gli atenei europei attraverso vari parametri, evidenzia come l’ateneo partenopeo sia lontano dalle prime posizioni, lasciando l’Italia con poche università tra le prime 100.

Pubblicata la QS World University Rankings: Europe 2026, classifica che elegge i migliori atenei del Vecchio Continente in base a numerosi parametri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Federico II Napoli

Dalla Palestina a Napoli, 24 studenti hanno scelto di proseguire il loro percorso accademico all’Università Federico II grazie al programma IUPALS.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federico II Napoli

Argomenti discussi: L'Università di Padova nella top 100 delle migliori Università in Europa; La Sapienza nei ranking; QS Europe Rankings 2026. Unibs 23esima in Europa per produttività scientifica e seconda in Italia; Migliori università d'Italia per Ingegneria, classifica THE 2026.

Università migliori d'Europa, 4 italiane tra prime 100: classifica Qs Ranking Europe 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Università migliori d'Europa, 4 italiane tra prime 100: classifica Qs Ranking Europe 2026 ... tg24.sky.it

La classifica delle migliori università in Europa: quali sono le italiane tra le prime cento nel 2026Nel QS Rankings Europe 2026 l’Italia aumenta il numero di università presenti, arrivando a 65 atenei, ma arretra nelle posizioni ... fanpage.it

Migliori università d’Europa: come sono messe UniBs e Cattolica x.com

L’Università della Calabria entra nella classificadelle migliori università del mondo secondo il ... - facebook.com facebook