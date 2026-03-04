Un ufficiale delle forze armate ha commentato che, in caso di riavvio delle importazioni di gas dalla Russia, si potrebbe ridurre l'impatto dell'aumento delle bollette causato dalla guerra nel Golfo. La proposta suggerisce di riprendere le forniture energetiche con Mosca come possibile soluzione per affrontare le ripercussioni economiche attuali. La dichiarazione è stata resa pubblicamente senza ulteriori dettagli o commenti.

«Se ricominciassimo a importare gas dalla Russia potremmo mitigare il problema dell’aumento delle bollette dovuto allo scoppio della guerra nel Golfo». Ne è convinto Roberto Vannacci, l’ex vicesegretario della Lega che oggi, 4 marzo, all’hotel Artemide in via Nazionale a Roma, ha presentato il pacchetto sicurezza “zero tolleranza” del suo neonato “Futuro Nazionale”. Una conferenza stampa che, almeno nelle volontà, aveva il solo obiettivo di indicare il tono con cui il nuovo partito si propone «a cittadinanza, governo e parlamento». Ma che poi nei fatti è divenuta anche l’occasione di strappare all’ex europarlamentare della Lega qualche valutazione sui temi più caldi del momento, dallo scoppio della guerra nel Golfo alle future alleanze politiche. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Famiglia sotto sfratto a Milano: “Fuggiti dalla guerra con una bimba piccola, ci hanno tagliato luce e gas”

Leggi anche: Due squadre di volley, Roberto Mancini, Awudu Abass: chi sono gli sportivi italiani (e non) bloccati nel Golfo dalla guerra

Tutti gli aggiornamenti su Vannacci ci prova Guerra nel Golfo....

Temi più discussi: Cosa credere su Rogoredo, Vannacci ci prova e Sanremo: quindi, oggi…; Fazzolari e il referendum sulla Giustizia: Putin voterebbe no. Vannacci? Chi è contro Kiev si esclude dalla coalizione; Vannacci entra nel gruppo sovranista Esn al Parlamento europeo; Vannacci sulla nuova Legge Elettorale: ‘Non rispetta le volontà popolari’.

Vannacci, effetto Sanremo: scoppia la Lega nella Città dei fiori e Futuro nazionale entra in ComuneDopo la visita di due giorni dell’europarlamentare, nei giorni del Festival, la Lega viene cancellata dal consiglio comunale ... genova.repubblica.it

Armi all’Ucraina, Vannacci si oppone: La guerra non ci conviene più. E critica la von der LeyenRoberto Vannacci, oggi parlamentare europeo e in passato generale dell’Esercito, mantiene una posizione ferma sulla guerra in Ucraina e sulle scelte dell’Unione europea. Per lui una guerra che non ... blitzquotidiano.it

"Grazie a tutti i futuristi, questa è l'unica novità nella politica italiana da 10 anni, in tantissimi stanno aderendo". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha aperto la conferenza stampa a Roma nella quale ha presentato alcune proposte normative facebook

Vannacci arriva a Roma e incalza Meloni e Salvini su sicurezza e Iran. Il generale al contrario presenta oggi il suo pacchetto sicurezza con i deputati futuristi: il decreto è troppo morbido, va emendato. Di @RuggieroMontene x.com