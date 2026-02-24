Primarie Andriani non si candida | La priorità per Reggio non è una rivendicazione di genere ma il programma

Gabriella Andriani non si candida alle primarie perché preferisce concentrarsi sul programma politico e sulle esigenze di Reggio. La decisione deriva dalla volontà di mettere al primo posto le priorità della città, piuttosto che rivendicazioni di genere. La componente femminile del Partito Repubblicano aveva proposto il suo nome per favorire la rappresentanza femminile, ma lei ha scelto di non entrare in corsa. La sua scelta apre nuove riflessioni sulla partecipazione politica locale.

Una disponibilità era stata richiesta dalla componente femminile del partito per riequilibrare una partecipazione tutta maschile: la segretaria provinciale del Pri spiega perché non ha accettato Il Partito Repubblicano non parteciperà alle primarie del centrosinistra. Il nome sollecitato dalla componente femminile del partito era stato quello della segretaria provinciale Gabriella Andriani, a cui era stato chiesto di candidarsi per ristabilire un equilibrio di genere nella competizione interna per la scelta del sindaco di centrosinistra, che vede in campo solo uomini. Adriani ha declinato l'invito e spiega: “Non parteciperò alle primarie, le abbiamo contestate. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Verso le primarie di centrosinistra, Maran non si candida. Capelli (Pd) apre al Movimento 5 StelleIn vista delle primarie di centrosinistra, Alessandro Capelli del Pd ha precisato di non aver utilizzato il parola “discontinuità” in un’intervista al Corriere, chiarendo le sue posizioni.

Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaIl Partito Democratico di Reggio Calabria ha annunciato che le primarie si terranno il prossimo mese, a poche settimane dal voto comunale.

Elezioni Comunali, il regolamento delle primarie: requisiti, modalità di voto e impegno per gli sconfittiSono esclusi dal diritto di voto i/le candidati/e del centrodestra alle elezioni amministrative 2020 e coloro che risultano militanti o elettori di partiti o movimenti contrapposti al centrosinistra ... citynow.it

Fumata grigia sulle primarie di centrosinistra, tutto rinviato a sabatoNessuna sintesi sul candidato sindaco a Reggio Calabria. Tensioni sul metodo del Pd e regolamento ancora da definire ... corrieredellacalabria.it