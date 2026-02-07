Il sindaco risponde a una vittima | Sicurezza nostra priorità

Il sindaco Roberto Gualtieri ha risposto alla lettera di D.S., la mamma che lunedì scorso è stata aggredita con il figlio mentre passava in bici a San Lorenzo. Gualtieri ha detto che la sicurezza è la sua priorità e ha promesso di aumentare i controlli nella zona. La ragazza ha raccontato di aver avuto paura, e ora si aspetta azioni concrete per proteggere cittadini e famiglie.

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco Roberto Gualtieri alla lettera aperta di D.S., la mamma che lunedì scorso a San Lorenzo è stata aggredita mentre passava in bici con il figlio dal 22enne tunisino responsabile di diverse altre aggressioni a donne e bambini. Ieri Il Tempo ha pubblicato la lettera con cui la donna ha segnalato al sindaco la presenza di altri violenti nel quartiere e sottolineato che il 22enne, dopo un primo ricovero psichiatrico, in poche ore era già in giro per San Lorenzo. Cara cittadina, ho sinceramente apprezzato la sua lettera. Lei ha ragione da vendere nel merito, e ha dimostrato grande equilibrio nella descrizione della inaccettabile situazione in cui si trovano lei e gli altri cittadini residenti nelle vie e nelle piazze frequentate da soggetti violenti.

