La love story più triste degli anni ’90 torna virale | perché TikTok è invaso dagli edit della coppia americana

Negli ultimi giorni, TikTok è stato invaso da video che ritraggono la relazione tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette. La coppia americana, protagonista di una delle storie d’amore più discusse degli anni ’90, continua a catturare l’attenzione di molti utenti online. I video mostrano fotografie, clip e commenti legati alla loro storia, che resta tra le più note di quel periodo.

La fascinazione per la storia d’amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette sembra non diminuire mai. A distanza di quasi tre decenni dalla loro morte, la coppia continua a essere celebrata sui social network, dove account di fan, video su TikTok e discussioni su Instagram alimentano una vera e propria nostalgia collettiva. A riaccendere l’attenzione è stata soprattutto la serie Love Story diretta da Ryan Murphy, distribuita su Disney+, che racconta in forma romanzata il loro rapporto e ha portato milioni di utenti, soprattutto giovani, a scoprire la coppia simbolo degli anni Novanta. @marleeswan also can we talk about the soundtrack of. 🔗 Leggi su Screenworld.it

