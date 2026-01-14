Roma dichiara guerra alla sosta selvaggia | più controlli e nuovi poteri

Roma intensifica le operazioni contro la sosta selvaggia, con controlli più stringenti e nuovi poteri alle autorità. La diffusione di auto parcheggiate in modo irregolare sta causando problemi di sicurezza e congestione nelle strade della città. L’obiettivo è promuovere una mobilità più ordinata e rispettosa delle regole, migliorando la qualità della vita e la circolazione nel centro storico e nelle zone periferiche.

A Roma la sosta selvaggia non è più una cattiva abitudine: è diventata un sistema. Marciapiedi occupati, incroci soffocati, carreggiate ristrette fino all’assurdo. Camminare è spesso un esercizio di slalom, guidare un azzardo quotidiano. E ora i numeri certificano quello che i cittadini vedono da anni. Un dato che fotografa il caos urbano. Secondo il dossier Mobilità negata 2025 di Legambiente, un’auto su tre a Roma è parcheggiata in modo irregolare. Non una deviazione occasionale, ma una criticità strutturale che incide sulla sicurezza stradale, sulla vivibilità dei quartieri e sulla libertà di movimento, soprattutto per pedoni, anziani e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma dichiara guerra alla sosta selvaggia: più controlli e nuovi poteri Leggi anche: Lotta alla sosta selvaggia: in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma Leggi anche: Parcheggi al San Gerardo, stop alla sosta selvaggia: più controlli e rimozioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, stretta sulla sosta selvaggia: cambiano le regole. Rivoluzione sosta, a Roma aumentano le strisce blu: gli stalli a pagamento diventano 100mila - Trentamila stalli per la sosta delle auto saranno trasformati in spazi a pagamento. roma.corriere.it

