Benvenuti e Massironi in sella alla tigre

Il primo marzo si è svolta una giornata dedicata al teatro e alla poesia, offrendo uno spazio di incontro tra artisti e pubblico. L’evento ha visto protagonisti interventi e performance che hanno coinvolto gli spettatori, creando un’atmosfera di scambio e partecipazione. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per valorizzare la cultura e la creatività locale, attirando un pubblico vario e interessato.

Una domenica interamente dedicata al teatro e alla parola d’autore quella del 1° marzo al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23): protagonista sarà l’attore, regista, sceneggiatore e musicista italiano Alessandro Benvenuti che andrà in scena con l’attrice Marina Massironi alle 21 con lo spettacolo ’La tigre’ di Ramon Madaula, nella versione italiana di Pino Tierno, la regia di Alessandro Benvenuti, una produzione Attori & Tecnici. "La tigre" è la paura che tutti abbiamo e che, impossibile da nascondere, va solo accettata e gestita come meglio si può: la condizione nella quale, più o meno, ognuno di noi oggi si trova. Ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benvenuti e Massironi in sella alla tigre “La Tigre”, Alessandro Benvenuti e Marina Massironi protagonisti del brillante testo di Ramon MadaulaROMA – E’ nei teatri italiani, in questo periodo, “La Tigre” di Ramon Madaula, interpretato da Alessandro Benvenuti e Marina Massironi con la regia... Leggi anche: Due visioni del mondo a confronto. Duello fra Massironi e Benvenuti Temi più discussi: Alessandro Benvenuti e Marina Massironi in scena al Teatro Comunale con la commedia La Tigre; Alessandro Benvenuti & Marina Massironi in La Tigre; Alessandro Benvenuti e Marina Massironi al teatro Astoria con la pièce La Tigre; La tigre | Alessandro Benvenuti | Marina Massironi | Campi Bisenzio. Alessandro Benvenuti al Teatrodante Carlo Monni con Il teatro della sorpresa e lo spettacolo La tigre insieme a Marina MassironiCAMPI BISENZIO - Una domenica interamente dedicata al teatro e alla parola d'autore quella del 1 marzo al Teatrodante Carlo Monni: protagonista ... piananotizie.it La tigre, un duello sul palco. Benvenuti e Massironi al FeroniaArriva al Feronia La tigre, commedia dello spagnolo Ramon Madaula interpretata da Marina Massironi e Alessandro Benvenuti, che firma anche la regia. Lo spettacolo va in scena domani nel teatro ... ilrestodelcarlino.it La Tigre: Benvenuti e Massironi in Scena a Cecina! Teatro Eduardo de Filippo, Cecina (LI), Toscana 27 febbraio 2026 21:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/evento.aspxId=626498&InstantBuy=1 Alessandr - facebook.com facebook