Malgioglio irrompe a La Ruota della Fortuna e ‘striglia’ Samira Lui | il siparietto esilarante VIDEO

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, andata in onda domenica 28 dicembre, Cristiano Malgioglio ha fatto un ingresso sorprendente, creando un momento di leggerezza e divertimento. La sua presenza ha catturato l’attenzione, mentre ha interagito con Samira Lui in modo spontaneo e ironico. Un episodio che ha arricchito la trasmissione, offrendo ai telespettatori un momento di svago e spontaneità.

Un ingresso da showman: Malgioglio conquista il palco. La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 28 dicembre ha regalato uno dei momenti più commentati della stagione. Ospite a sorpresa Cristiano Malgioglio, che ha fatto il suo ingresso in studio tra applausi, musica e un pizzico di teatralità, confermando ancora una volta il suo talento naturale per lo spettacolo. Scendendo la celebre scalinata dello studio, l’artista ha rischiato persino di inciampare, trasformando l’imprevisto in un momento di puro intrattenimento. Subito dopo, ha raggiunto Gerry Scotti per presentare il suo nuovo singolo Chi lo sa, accolto con entusiasmo dal pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

