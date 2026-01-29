Cristiano Ronaldo ha deciso di fare un regalo speciale alla compagna per il suo compleanno. Non si tratta di una semplice sorpresa, ma di un orologio in oro e diamanti dal valore di 50 mila euro. Un dono che si aggiunge alle auto di lusso e alle proprietà già possedute dalla coppia, confermando il gusto per l’eccesso di Ronaldo. La modella spagnola ha festeggiato i suoi 32 anni il 27 gennaio, circondata da regali che testimoniano il loro stile di vita da star.

Non bastavano le borse firmate, le auto di lusso e le proprietà immobiliari acquistate in giro per il mondo, per il compleanno di Georgina Rodriguez - 32 anni compiuti il 27 gennaio - Cristiano Ronaldo ha voluto sorprenderla con un regalo extra lusso in linea con i gusti della sua futura moglie. L'imprenditrice argentina è un'amante dei gioielli, soprattutto di orologi, così il campione portoghese ha deciso di regalarle un modello speciale in oro e diamanti firmato Rolex. Il regalo è stato recapitato a Georgina direttamente a casa e dalle mani dei due figli gemelli, Eva e Matteo nati nel 2017, e la bella argentina non ha esitato ha condividere le immagini del prezioso gioiello sui social network, accendendo la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Georgina Rodriguez, il regalo extra lusso di Ronaldo: orologio in oro e diamanti da 50 mila euro

Georgina Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno, aggiungendo un nuovo orologio in oro e diamanti alla sua collezione.

