L'operaio Enrico Matera precipita per 6 metri e muore a soli 29 anni | da poco era diventato papà

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 29 anni, originario di Andria, è deceduto a Modugno (Bari) dopo essere caduto da un lucernario situato in un edificio. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo si trovava sul posto di lavoro e non sono ancora note le cause precise dell’incidente. La vittima, recentemente diventata padre, aveva appena iniziato una nuova giornata lavorativa.

Enrico Matera, operaio di 29 anni di Andria è morto a Modugno (Bari) cadendo attraverso un lucernario. La Procura di Bari apre un fascicolo d'indagine. I sindacati: "Ennesima morte bianca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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