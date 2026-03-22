L'operaio Enrico Matera precipita per 6 metri e muore a soli 29 anni | da poco era diventato papà

Un operaio di 29 anni, originario di Andria, è deceduto a Modugno (Bari) dopo essere caduto da un lucernario situato in un edificio. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo si trovava sul posto di lavoro e non sono ancora note le cause precise dell’incidente. La vittima, recentemente diventata padre, aveva appena iniziato una nuova giornata lavorativa.

Enrico Matera, operaio di 29 anni di Andria è morto a Modugno (Bari) cadendo attraverso un lucernario. La Procura di Bari apre un fascicolo d'indagine. I sindacati: "Ennesima morte bianca". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Modugno, operaio muore cadendo dal tetto del capannone: Enrico, 30 anni, era diventato papà da pocoUn operaio di 30 anni, Enrico Matera, originario di Andria, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di... Operaio 36enne precipita da una passerella mentre lavora e muore in ospedale poco dopo: tragedia all’ex IlvaNello stabilimento ex Ilva di Taranto un operaio di 36 anni è morto dopo essere caduto da una passerella per oltre 10 metri. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrico Matera Temi più discussi: Operaio 29enne morto a Modugno dopo una caduta di 6 metri dal tetto: ecco chi era Enrico Matera; Modugno, il 29enne andriese Enrico Matera perde la vita sul lavoro: indaga la Procura di Bari; Precipita da un tetto di un’azienda di Modugno: muore il 29enne andriese Enrico Matera; Precipita dal tetto di un capannone, Enrico Matera muore a 30 anni: Era diventato papà da poco. Operaio 29enne morto a Modugno dopo una caduta di 6 metri dal tetto: ecco chi era Enrico MateraOriginario di Andria, lascia la moglie e un neonato: era diventato padre da pochissimo tempo. In pochi giorni si moltiplicano gli incidenti sul lavoro in provincia di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it Operaio morto a Modugno, Fillea e CGIL: Ennesima vittima del dovereBARI - Tragedia sul lavoro a Modugno, dove l’operaio andriese Enrico Matera, 29 anni, dipendente di un’azienda edile del nord barese, ha perso la vita in un cantiere all’interno di un capannone indust ... giornaledipuglia.com Tragedia sul lavoro a Modugno, dove l’operaio andriese Enrico Matera, 29 anni, dipendente di un’azienda edile del nord barese, ha perso la vita in un cantiere all’interno di un capannone industriale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe cadut facebook Operaio 29enne morto a Modugno dopo una caduta di 6 metri dal tetto: ecco chi era Enrico Matera - News x.com