L’Atalanta batte 1-0 la Roma di Gasperini e risale a otto punti dal quarto posto
L’Atalanta ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Roma alla News Balance Arena, risalendo a otto punti dal quarto posto in classifica. La partita ha visto il ritorno di Gian Piero Gasperini allo stadio di Bergamo, accolto dagli applausi, mentre l’allenatore degli ospiti, Palladino, ha ottenuto una vittoria tattica significativa. La sfida ha evidenziato il momento positivo dei nerazzurri, che continuano a muoversi con determinazione nella stagione.
Bergamo – L’Atalanta si regala il miglior inizio possibile di 2026 battendo per 1-0 la Roma nel confronto diretto alla News Balance Arena, battendo il suo passato, Gian Piero Gasperini, il mister dei successi degli ultimi nove anni, tornato allo stadio di viale Giulio Cesare tra gli applausi, i cori e gli striscioni degli ultrà della Curva Nord (tiepido il resto dello stadio, silenti gli ultrà della Sud) ma uscito sconfitto dal duello tattico con l’allievo Palladino, suo ex giocatore ai tempi del Genoa, vincitore per la seconda volta consecutiva contro Gasp, battuto anche marzo in Fiorentina-Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Roma-Genoa 3-1: Gasperini saluta il 2025 con tre punti che valgono il quarto posto
Leggi anche: Il Liverpool zitto zitto risale al quarto posto: batte 2-1 il Tottenham che chiude in nove
28’ Raddoppio Atalanta: Scamacca di testa batte Svilar #AtalantaRoma 2-0 x.com
Dai Atalanta adèss adòss! QUIBATTE BATTE NERAZZURRO IENGAIG - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.