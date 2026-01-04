L’Atalanta batte 1-0 la Roma di Gasperini e risale a otto punti dal quarto posto

L’Atalanta ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Roma alla News Balance Arena, risalendo a otto punti dal quarto posto in classifica. La partita ha visto il ritorno di Gian Piero Gasperini allo stadio di Bergamo, accolto dagli applausi, mentre l’allenatore degli ospiti, Palladino, ha ottenuto una vittoria tattica significativa. La sfida ha evidenziato il momento positivo dei nerazzurri, che continuano a muoversi con determinazione nella stagione.

