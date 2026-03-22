Lo scontro tra Kings League e calcio italiano | perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo show
Le squadre di calcio italiane hanno deciso di vietare ai propri tesserati di partecipare alla Kings League, un format televisivo caratterizzato da partite rapide, regole innovative e la presenza di ex calciatori di Serie A, come Florenzi che si fa chiamare ‘Spizzi’. In questa competizione, anche presidenti di club si improvvisano calciatori e streamer, scendendo in campo per calciare rigori.
Un format spettacolare, rapido, con regole innovative, match più brevi, ex calciatori di Serie A in campo ( Florenzi per esempio, che si fa chiamare ‘Spizzi’) e presidenti – streamer che scendono in campo per calciare un rigore. Accanto al pallone tradizionale ha ormai preso piede un “altro calcio”: la Kings League, il torneo ideato a livello internazionale dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué e che esiste in Italia da febbraio 2025. Carte speciali, regole differenti, personaggi molto noti del web come presidenti, match 7 contro 7 (ma a volte anche uno contro uno, due contro due e via dicendo) e un’enorme integrazione con piattaforme come Twitch hanno reso questo format molto attraente per il pubblico più giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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