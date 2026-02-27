Bologna Roma l’Europa League parla italiano | storia di incroci e rivincite Lo scontro vale l’accesso ai quarti

Bologna e Roma si sfidano nell’Europa League in una partita che decide l’ingresso ai quarti di finale. L’incrocio tra le due squadre italiane si svolge in un contesto di lunga storia e rivalità, con l’urna di Nyon che ha sorteggiato questa sfida eliminatoria. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe, in un torneo che mette in palio un passaggio importante.

