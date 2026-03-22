LIVE Sci di fondo 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | iniziata la gara uomini

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:37 Non è partito neanche il finnico Ahonen. 17:35 Vediamo se Desloges, vice campione olimpico nella 10 a skating a intervalli e nella staffetta decide di fare la voce grossa. 17:33 Siamo alle schermaglie iniziali, chissà se Amundsen proverà qualcosa, una fuga. Secondo o ultimo per lui cambia nulla, se vince Klaebo. 17:32 Barp, Graz, Mocellini e Carollo gli azzurri al via. INIZIATA LA GARA! 17:25 Klaebo vince la coppa distance se chiude davanti ad Amundsen o se non perde 8 punti dal connazionale. 17:22 Vogliono chiudere bene le stagione anche Barp, Carollo, Graz. 17:15 Dopo la sbornia di ieri con la vittoria nella sprint a tecnica libera Pellegrino chiude la carriera di Coppa da 3° classificato nella Generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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