Oggi si svolge a Lake Placid la gara di sci di fondo sui 20 km in tecnica libera, con partenza di massa, che chiude la giornata di competizioni della Coppa del Mondo maschile e femminile. La competizione vede in pista Federico Pellegrino e Jessie Diggins, protagonisti dell’ultima prova stagionale. L’evento è seguito in diretta, offrendo aggiornamenti sulle fasi finali della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare della Coppa del Mondo di Sci di Fondo maschile e femminile da Lake Placid, Stati Uniti! Tengono banco le 20km a tecnica libera con partenza di massa. Si assegna la Coppa del Mondo distance, e lo si farà con il format favorito per Johannes Hosflot Klaebo, una gara con partenza di massa. Impossibile staccarlo, impossibile batterlo in volata: se cade, vince Amundsen la coppetta, se non cade, il fuoriclasse porta a casa nella stagione corrente 6 ori olimpici e 3 Coppe del Mondo. Amundsen ha infatti 12 punti di ritardo dopo la 10km in classico di venerdì, format più ostico per il campionissimo ma che ormai ha imparato a domare e a vincere a piacimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: ultima gara per Federico Pellegrino e Jessie Diggins

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