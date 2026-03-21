LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | tutti in finale con Federico Pellegrino! Cassol 12^

Durante la competizione di sci di fondo a Lake Placid 2026, Federico Pellegrino ha raggiunto la finale nella prova sprint, mentre Cassol si è classificato 12º. Nella fase finale, sono entrati Johansson dalla Svezia e Amundsen, entrambi protagonisti di sorprese rispetto alle aspettative. La gara è in corso e gli atleti stanno affrontando le ultime fasi della competizione, con aggiornamenti in diretta disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 Accedono alla finale Johansson (SWE), sorpresa di giornata, così come Amundsen. Ritmo alto, attenzione. Johansson e Amundsen davanti. Caduta di Evensen! 19:19 Tempo di Pellegrino 2’33?460! Seconda semifinale: JOHANSSON TUZ NORTHUG PUEYO EVENSEN AMUNDSEN 19:18 Grahn primo, Heggen secondo di tre centesimi su Pellegrino terzo, Chanavat quarto. Hanno grossissime chance di ritrovarsi in finale. 19:17 Mamma mia, impressionante finale di Lars Heggen, che con la spaccata beffa Pellegrino, terzo. Nessun problema, la batteria è veloce. Vediamo! 19:15 Pellegrino sulle code di Chanavat. Ritmo alto per Grahn 19:13 Attenzione ad Alder, sorpresa assoluta di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: tutti in finale con Federico Pellegrino! Cassol 12^ Articoli correlati LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol e Pellegrino in semifinale! Non c’è KlaeboCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:02 Passano loro due, Joenssu e Myhre lucky loser provvisorie. Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol ai quarti! Niente Klaebo, Pellegrino sogna l’addio sul podio Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione. LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streamingGiornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l'ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in ... oasport.it Sci di Fondo – FESA Games, Boyer e Lafrasse vincono l’individuale in tecnica classica, Castelletti 5° U16; Maestri 7° U18. facebook Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com