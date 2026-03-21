Oggi si svolge lo sprint di sci di fondo a Lake Placid, valido per le qualificazioni delle Olimpiadi invernali del 2026. La manifestazione si tiene in diretta, con gli atleti che si sfidano su un percorso impegnativo. Tra i partecipanti c’è anche un noto fondista italiano che mira a ottenere un risultato importante prima di concludere la carriera. La gara è seguita in tempo reale dagli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid (USA), l’ultima della stagione di Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026! Dopo le prova su 10 chilometri Federico Pellegrino disputa l’ultima gara veloce della carriera! Il magone è irrompente, sicuramente c’è dell’emozione. Mancano appena due gare all’addio definitivo all’attività agonistica dell’uomo che per più di 10 anni ha tenuto in piedi il movimento italiano del fondo maschile. Lo farà da protagonista, poiché occupa ormai sicuramente la 3^ posizione nella Classifica generale di Coppa del Mondo, la 6^ nella graduatoria Sprint e la 10^ in quella distance. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podio

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!

LIVE Sci di fondo, Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA: Pellegrino per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera dal tempio dello...

Aggiornamenti e notizie su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid...

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it

LIVE Olimpiadi, sci di fondo: segui la 10 Km femminile, Gismondi sogna il podioGiornata ricca di appuntamenti ai Giochi con gli atleti azzurri grandi protagonisti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sci di Fondo – Lake Placid: Svahn beffa Karlsson nella 10 km in classico. De Martin Pinter 31a. facebook