LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | iniziata la gara femminile

Alle 18:12 si è avviata la gara femminile dei 10 km di sci di fondo a Lake Placid 2026. Linn Svahn, una delle favorite, ha percorso i primi 42 secondi, segnando un tempo che non deve preoccupare, considerando che molte atlete ancora devono partire e lei spesso inizia forte per poi rallentare nel corso della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 I 42? di Linn Svahn non devono impressionare, è una delle favorite, nessuna big è ancora partita e soprattutto lei parte sempre molto forte, salvo pagare dazio cammin facendo. Gran lavoro delle estoni sugli sci, le due gemelle Kaasiku praticamente ex aequo in seconda piazza. 18:12 Passa Linn Svahn al 1.7km ed è il primo rilevamento interessante per la gara: ha 42? di margine su. 18:10 I materiali avranno un peso specifico notevole oggi: di solito le svedesi non sbagliano mai! 18:08 Partita Iris!! 18:07 Condizioni invernali in USA, neve che cade. Bello! 18:06 Già in pista proprio Linn Svahn. 18:05 Le favorite di oggi sono Frida Karlsson e Linn Svahn. 🔗 Leggi su Oasport.it

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