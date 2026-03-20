LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | iniziata la gara maschile!

La gara maschile di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid 2026 è iniziata e viene trasmessa in diretta. Al via ci sono 76 atleti, tra cui 11 canadesi. La competizione è in corso e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la diretta online. La partenza ha coinvolto numerosi concorrenti provenienti da diverse nazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 La bellezza di 11 canadesi sul totale di 76 atleti al via. Si meritano una tappa quasi di casa, loro che hanno un movimento interessante con giovani come Stephen e Cyr in rampa di lancio. 20:01 Pellegrino che arriva con l’ambizione di giocarsela anche in questa gara, nell’ultimo sforzo della carriera ad intervalli, eccezion fatta per la qualificazione di domani alla sprint in tecnica libera. INIZIATA LA GARA! 19:55 Klaebo che ha vinto anche a Lahti dopo l’oro più incredibile dei 6 conquistati in Val di Fiemme battendo Desloges e Hedegart. 19:51 I temi sono tanti, difformemente dalla gara donne. Klaebo prova a vincere tutte e tre le coppe del mondo, Generale, Sprint e Distance. 🔗 Leggi su Oasport.it

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