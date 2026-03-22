Alle Olimpiadi di Lillehammer 2026 si sta disputando il SuperG femminile di sci alpino, con Sofia Goggia in testa alla classifica e vicina alla conquista della Coppa del Mondo. I pettorali di partenza sono stati distribuiti e la gara si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori in diretta. Nel frattempo, alle 12, è in programma anche la prova maschile di SuperG.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 11.20 Ledecka sbaglia pesantemente ed è quinta a 1.12. 11.20 Due decimi di vantaggio per la ceca al secondo rilevamento, 0.17 di ritardo al terzo. 11.18 Emma Aicher è terza a 61 centesimi. Per un solo centesimo è alle spalle della connazionale Weidle-Winkelmann, che dunque le ha sottratto 20 punti pesantissimi. Quando si dice il ‘fuoco amico’.Tocca alla ceca Ester Ledecka. 11.17 0.06 di vantaggio al primo parziale, 0.17 al secondo. La visibilità ora è migliore. Al terzo intermedio la tedesca è dietro di 0.32. 11.16 Huetter è terza a 84 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia sicura della Coppa del Mondo! E la vittoria è ad un passo…

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