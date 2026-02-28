LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia in lotta per la Coppa del Mondo torna Brignone

Inizia la gara di superG di Soldeu 2026, con Sofia Goggia impegnata nella corsa per la Coppa del Mondo e Federica Brignone che torna in pista. La diretta mostra i pettorali di partenza e il programma delle prove. Sono stati aggiornati i dettagli sulla startlist e gli orari di gara, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: nel recupero della gara non disputata a Zauchensee, al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.15, ci saranno 58 atlete da 15 Paesi. Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara ad Andorra è la tedesca Emma Aicher, terza con 734, proprio davanti a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 646. Il superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

