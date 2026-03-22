LIVE Sci alpino SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Goggia nettamente al comando la Coppa del Mondo è in tasca!

Durante la competizione di SuperG femminile a Lillehammer 2026, Sofia Goggia ha concluso in prima posizione, consolidando il suo vantaggio in classifica generale. La gara si è svolta sotto gli occhi degli spettatori in diretta, con Goggia che ha dimostrato una performance nettamente superiore alle altre concorrenti. La vittoria le permette di conquistare definitivamente la Coppa del Mondo di questa disciplina.

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