LIVE Sci alpino SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | inizia la gara Goggia per la storia

Inizia la gara di SuperG femminile a Lillehammer, valida per le competizioni di sci alpino ai Giochi di Lillehammer 2026. La competizione è in corso e tra le atlete in pista c’è anche Sofia Goggia, che mira a ottenere un risultato storico. La diretta offre aggiornamenti continui su tutte le atlete e sui pettorali di partenza, con l’attenzione rivolta anche alla gara maschile prevista dalle 12.

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