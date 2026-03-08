Nella classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, Pirovano guida in discesa mentre Goggia si trova in testa nel superG. Mikaela Shiffrin resta al primo posto della classifica generale dopo il superG disputato in Val di Fassa. La stagione prosegue con queste posizioni consolidate tra le atlete più in forma.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG della Val di Fassa. La fuoriclasse statunitense svetta con 1141 punti e ne vanta 125 sulla tedesca Emma Aicher, seconda con 1016, e 178 sulla svizzera Camille Rast, terza con 963. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 853 punti, ed è in testa nel superG, mentre Laura Pirovano è al comando della classifica di discesa con 28 lunghezze di margine nei confronti di Aicher. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia in top-5Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il quinto posto raccolto nel gigante di...

Coppa del Mondo di sci, filotto per l'Italia: Curtoni vince il Super G di Val di FassaDopo i due successi di Pirovano, oggi ottava, la spedizione azzurra fa ancora festa con la veterana e la sua quarta vittoria totale e con lo strepitoso terzo posto di Zenere. Goggia, nona, rimanda l'a ... sport.quotidiano.net

Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termineMancano ormai solo due gare in ciascuna specialità al termine della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: per quanto concerne la discesa ... oasport.it

LAURA C’È… … non è andata via! È volata al primo posto della classifica di discesa libera con 436 punti, a +28 su Emma Aicher! Il finale di Coppa del Mondo di sci alpino sarà da tachicardia! Ma prima rivediamo l’ultima vittoria di Pirovano in Val di - facebook.com facebook

Doppietta da sogno per Pirovano! Laura vince anche la seconda discesa libera in Val di Fassa e sale in vetta nella classifica di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino! Per approfondire bit.ly/4rdJY55 @Fisiofficial x.com