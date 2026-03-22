CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 18:47 Agli ottavi Ostapenko se la vedrà contro Svitolina o Baptiste. 18:45 La lettone ha vinto il 56% di punti al servizio. ”Jas” il 49%. 18:44 La toscana ha vinto il 34% di punti in risposta alla prima di servizio. La numero 24 WTA il 49%. 18:43 Vediamo un po’ di dati. 12 ace per la righese. 8 per Paolini. 5-7 6-2 7-5 Ace esterno della lettone che si aggiudica il pass per gli ottavi di finale. A-40 Diritto incrociato e vincente della classe ’97. Altro match point. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-6, 5-7, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone gioca sprazzi di ottimo tennis e accede agli ottavi

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Aggiornamenti e notizie su LIVE Paolini Ostapenko 7 5 2 6 5 7 WTA...

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