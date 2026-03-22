CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di terzo turno (sedicesimi di finale del tabellone) tra la portacolori del bel paese Jasmine Paolini e la lettone Jelena Ostapenko al WTA 1000 di Miami. Ci sono 4 precedenti tra le due giocatrici. Il confronto è in parità per quanto riguarda gli scontri diretti. 2-2 tra la toscana e la nativa di Riga. Il primo risale nel lontano 2014 a Burnie in Australia, dove l’attuale numero 7 WTA sconfisse Ostapenko per 6-4 6-4. Il secondo nel 2023 dove la lettone si impose sulla classe ’96 in tre set (6-2 4-6 6-1). Il terzo match tra le due si è giocato a Doha nel 2025 e vinse l’ex numero 5 WTA rifilando un doppio 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Miami 2026 in DIRETTA: match complicatissimo contro la potente lettone

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