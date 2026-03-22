LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 2-6 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la lettone serve nuovamente per il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Largo il diritto lungolinea giocato in uscita dal servizio della righese. 15-0 Diritto lungolinea vincente della numero 24 WTA. 6-5 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della lettone. Seconda. 40-A In rete il rovescio incrociato giocato in recupero della nativa di Riga. Altra palla break. 40-40 Servizio interno vincente della toscana. 40-A Altro rovescio lungolinea vincente di Ostapenko. Palla break. 40-40 Rovescio lungolinea vincente della classe ’97. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea della lettone. 30-30 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa della toscana. 30-15 Diritto lungolinea vincente della righese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone serve per aggiudicarsi il secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Rovescio incrociato e vincente della righese.
LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Miami 2026 in DIRETTA: match complicatissimo contro la potente lettoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di terzo turno...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Paolini Ostapenko 7 5 2 6 5 6 WTA...
Temi più discussi: Live Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; Miami su SuperTennis: Paolini batte Townsend, al 3° turno trova Ostapenko; Diretta Ostapenko - Paolini (Miami Open presented by Itau); Paolini-Townsend: highlights Wta Miami. VIDEO.
LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-6, 5-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break e porta il terzo parziale al long setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio lungolinea vincente della classe '97. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea della lettone. 30-30 ... oasport.it
Paolini-Ostapenko oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini torna in campo oggi per affrontare la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026, due giorni dopo aver ... oasport.it
Miami Open, Ostapenko vince il 2° set contro Paolini: 7-5, 2-6 Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-shelton-bd7744b0-5407-4848-8df facebook
Parte bene sul campo Butch Buchholz Jasmine Paolini, che chiude per 7-5 con un passante di dritto un primo set durissimo contro Jelena Ostapenko! x.com