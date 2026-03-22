LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 2-6 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la lettone serve nuovamente per il match

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Largo il diritto lungolinea giocato in uscita dal servizio della righese. 15-0 Diritto lungolinea vincente della numero 24 WTA. 6-5 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della lettone. Seconda. 40-A In rete il rovescio incrociato giocato in recupero della nativa di Riga. Altra palla break. 40-40 Servizio interno vincente della toscana. 40-A Altro rovescio lungolinea vincente di Ostapenko. Palla break. 40-40 Rovescio lungolinea vincente della classe ’97. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea della lettone. 30-30 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa della toscana. 30-15 Diritto lungolinea vincente della righese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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