CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Rovescio incrociato e vincente della righese. Seconda. 30-40 In rete il diritto incrociato della numero 24 WTA. 15-40 Lunga la risposta di rovescio lungolinea della lettone. Seconda. 0-40 Doppio fallo della toscana. Ci sono tre palle break. 0-30 Diritto lungolinea vincente di Ostapenko. 0-15 Schiaffo al volo di rovescio lungolinea vincente della classe ’97. 4-2 Diritto incrociato e vincente della nativa di Riga. 40-30 In rete il rovescio incrociato della numero 24 WTA. 40-15 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Ostapenko. 30-15 Ace esterno della lettone. 15-15 Lunga la risposta di rovescio lungolinea della classe ’96. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone serve per aggiudicarsi il secondo parziale

Articoli correlati

LIVE Paolini-Ostapenko, 6-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone serve per aggiudicarsi il tie break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa di Ostapenko.

LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 1-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio lungolinea vincente di ”Jas”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Paolini Ostapenko 7 5 2 5 WTA...

Temi più discussi: Live Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; Miami su SuperTennis: Paolini batte Townsend, al 3° turno trova Ostapenko; Diretta Ostapenko - Paolini (Miami Open presented by Itau); Paolini-Townsend: highlights Wta Miami. VIDEO.

LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio interno vincente della toscana. 40-40 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete ... oasport.it

Paolini-Ostapenko oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini torna in campo oggi per affrontare la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026, due giorni dopo aver ... oasport.it

Miami Open, Ostapenko vince il 2° set contro Paolini: 7-5, 2-6 Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-shelton-bd7744b0-5407-4848-8df facebook

Parte bene sul campo Butch Buchholz Jasmine Paolini, che chiude per 7-5 con un passante di dritto un primo set durissimo contro Jelena Ostapenko! x.com