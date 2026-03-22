CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa di Ostapenko. 40-30 In rete il diritto lungolinea della righese. 40-15 Ace interno della classe ’97. 30-15 Risposta di diritto lungolinea e vincente della portacolori del bel paese. 30-0 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo della numero 24 WTA. 15-0 Servizio esterno vincente con la seconda della lettone. 6-5 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Ostapenko. 40-30 Altro servizio vincente, questa volta esterno, della classe ’96. 30-30 Servizio interno vincente della toscana. 15-30 Risposta di diritto incrociata e vincente della numero 24 WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 6-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone serve per aggiudicarsi il tie break in questo primo parziale

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