LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 5-7 3-1 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le azzurre sono sopra di un break in questo secondo parziale

Errani e Paolini stanno giocando contro Hsieh e Ostapenko nella partita di Doha 2026. La coppia italiana ha vinto il primo set 7-5 e ora conduce 3-1 nel secondo, mantenendo il break di vantaggio. La partita procede con scambi intensi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Volée di diritto incrociata e vincente della taiwanese. 15-0 Smash incrociato e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. Serve Paolini. 3-1 In rete il rovescio incrociato di ”Jas”. 40-30 Passante di diritto incrociato della toscana. 40-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente di Hsieh. 30-15 Larga la stop-volley di diritto incrociato di Errani. 15-15 Servizio interno vincente della nativa di Hsinchu. 0-15 Passante di rovescio lungolinea e vincente di Paolini. Hsieh al servizio. 3-0 In rete il gancio di rovescio della taiwanese. 40-40 Diritto giocato al centro del campo vincente della nativa di Riga. 🔗 Leggi su Oasport.it

Errani e Paolini hanno vinto il primo set contro Hsieh e Ostapenko a Doha, dopo aver scambiato due break ciascuna.

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno affrontando Hsieh e Ostapenko nella partita di qualificazione WTA a Doha 2026, perché vogliono conquistare un posto nel torneo principale.

