CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Ancora in rete il diritto incrociato di Ostapenko. Controbreak immediato dell’azzurra. Seconda. 30-40 In rete il diritto incrociato della nativa di Riga. Palla del controbreak. 30-30 In rete la volée di rovescio lungolinea giocata in difesa della classe ’97. 30-15 Diritto incrociato e vincente giocato di tocco e in recupero di Paolini. 30-0 Servizio interno vincente della lettone. 15-0 Largo il diritto incrociato della toscana. 1-0 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo della righese. Break in avvio di Ostapenko. Seconda. 40-A Lungo il diritto incrociato della portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 0-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break in avvio della lettone

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