LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 0-1 WTA Doha 2026 in DIRETTA | break in avvio delle teste di serie numero 3 del torneo

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte all'inizio del match contro le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko, perché hanno subito un break nel primo gioco. Le due italiane hanno tentato di rispondere con un colpo preciso di Paolini, ma Ostapenko serve ora per consolidare il vantaggio nel torneo di Doha.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta lungolinea e vincente di Paolini. Serve Ostapenko. 1-0 Lungo il pallonetto di diritto lungolinea della nativa di Castelnovo di Garfagna. 30-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Hsieh. Ci sono due palle break. 30-30 In rete il rovescio lungolinea di Errani. 30-15 Volée di rovescio lungolinea e vincente della classe ’96 dopo uno scambio molto combattuto. 15-15 Servizio interno vincente della toscana. 0-15 Diritto lungolinea e vincente di Ostapenko. Ci siamo! Paolini al servizio. 18:38 La polacca Marta Mrozinska sarà la giudice di sedia della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in campo a Doha, impegnate nella semifinale del torneo di doppio del WTA 1000, con l’obiettivo di raggiungere la finale e sorprendere le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko.

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno giocando contro Hsieh e Ostapenko nel torneo WTA di Doha 2026.

