LIVE Paolini-Ostapenko 0-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurra partirà al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 15:57 Le due giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 15:47 Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, dove si trova la toscana, i match in ottica quarti sono McNally-Sabalenka e Zheng-Keys. 15:45 La vincitrice di questo match affronterà agli ottavi Svitolina o Baptiste. 15:44 Questo è il loro quinto incontro complessivo. Al momento le due tenniste sono 2 pari negli scontri diretti. 15:42 Nei loro rispettivi primi incontri, Ostapenko ha sconfitto Yastremska con un duplice 6-4. Paolini ha avuto la meglio su Townsend per 6-3 1-6 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI domenica 22 Ore 16:00 Paolini vs Ostapenko Ore 22:00 Bolelli-Vavassori Vs Arneodo-Ram Ore 00:00 Berrettini vs Vacherot Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo. Paolini anch facebook

Miami Open, il programma di domenica 22: alle 16 Paolini vs Ostapenko, non prima di mezzanotte Berrettini vs Vacherot x.com