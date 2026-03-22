LIVE Paolini-Ostapenko WTA Miami 2026 in DIRETTA | si avvicina l’inizio del match dell’azzurra

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:47 Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, dove si trova la toscana, i match in ottica quarti sono McNally-Sabalenka e Zheng-Keys. 15:45 La vincitrice di questo match affronterà agli ottavi Svitolina o Baptiste. 15:44 Questo è il loro quinto incontro complessivo. Al momento le due tenniste sono 2 pari negli scontri diretti. 15:42 Nei loro rispettivi primi incontri, Ostapenko ha sconfitto Yastremska con un duplice 6-4. Paolini ha avuto la meglio su Townsend per 6-3 1-6 6-2. 15:38 Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi. Mancano poco più di 20 minuti per l’inizio del match tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko valido per un posto agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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